Тамбов, 4 августа, 2022, 17:29 — ИА Регнум. В Тамбове завершено расследование уголовного дела по факту взяточничества при осуществлении закупок товаров для нужд медицинского учреждения. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Аптека

По версии следствия, бывшая заведующая аптечным пунктом медицинского учреждения, являясь председателем комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд медицинского учреждения, в 2020 и 2021 годах получала взятки за то, что помогала победить на торгах определенным предпринимателям. Следствию удалось доказать незаконное получение ею денежного вознаграждения в размере более 480 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Расследование завершено, дело направили в суд.