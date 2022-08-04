Россия ужесточила контроль над импортными вакцинами для животных
Владимир, 4 августа, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Контроль над импортными вакцинами для животных ужесточён со стороны Россельхознадзора, сообщил 4 августа журналистам возглавляющий ведомство Сергей Данкверт.
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Прививка от ящура
«Потому что мы не знаем вообще, что нас ждёт. Сегодня можно ущерб нанести очень легко нашей стране, поставив некачественные вакцины».
Чиновник назвал российские вакцины достойным конкурентом импортным на сегодняшний день.