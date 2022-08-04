Владимир, 4 августа, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Контроль над импортными вакцинами для животных ужесточён со стороны Россельхознадзора, сообщил 4 августа журналистам возглавляющий ведомство Сергей Данкверт.

Сергей Данкверт

«Потому что мы не знаем вообще, что нас ждёт. Сегодня можно ущерб нанести очень легко нашей стране, поставив некачественные вакцины».