Новосибирск, , 17:48 — REGNUM Убийство девушки в Новосибирске 26 июля, в котором подозревается трудовой мигрант из Таджикистана, вызывает много вопросов. В первую очередь, к правоохранительным органам и главе таджикской диаспоры. Об этом 3 августа написал депутат совета депутатов Новосибирска Ростислав Антонов в своем телеграм-канале.

Задержание преступника Idea.ru

Антонов интересуется, «как так получилось, что человека, уже судимого за попытку напасть на девушку с ножом в 2017 году, попросту отпустили в зале суда? Как спится сегодня судье, принявшей подобное решение? Как себя чувствует сторона обвинения, проявившая удивительную гуманность?».

«Так же хотелось бы понять, какую ответственность понесут сотрудники полиции Советского района, не принявшие мер после неоднократных обращений матери убитой, которая с ноября 2021 года по июнь 2022 года написала три заявления на подозреваемого. В том числе о побоях. Но возбуждать уголовные дела отказывались — из-за «отсутствия состава преступления», — возмутился депутат.

Он пришёл к выводу, что подозреваемый «чувствуя свою безнаказанность просто измывался над своей жертвой, и в итоге девушка была зверски убита 15 ножевыми ранениями, после чего [подозреваемый — прим. ИА REGNUM] попытался бежать в Таджикистан и был пойман».

«В этот раз следствие сотрудникам полиции Советского района уже не доверили, занимаются этим вопросом совсем другие люди. Возможно, по этой причине перспективы [задержанного — прим. ИА REGNUM] однозначны — он будет сидеть до окончания своей позорной жизни», — предположил Антонов.

Депутат публично обратиться к главе таджикской диаспоры Новосибирска Минходжидину Каримову, который, по словам Антонова, «все эти дни усиленно делает вид, что эта история его не касается».

«Не хотите ли вы принести семье убитой хотя бы публичные извинения за своего земляка и провести профилактическую работу среди земляков, объяснив тем, кто ещё не знает правила общежития в цивилизованном обществе? А то деньги от Новосибирска все берут с лёгкостью, а вот нести ответственность как-то не получается. Считаю, что после данного инцидента финансирование деятельности диаспоры в виде грантов и субсидий из бюджета должно быть полностью приостановлено», — считает автор поста.

Депутат полагает, что проблему необходимо решать на системной уровне.

«Россия должна перестать быть проходным двором для мигрантов из Средней Азии. Право нахождения на территории нашей страны нужно заслужить. Необходим жесткий контроль и нулевая толерантность за любые нарушения закона. И никаких, столь полюбившимся нашим чиновникам, амнистий нарушителям закона и преступникам», — высказался Антонов.