Москва, 4 августа, 2022, 17:25 — ИА Регнум. 25-летний опорный полузащитник московского «Локомотива» и сборной России по футболу Дмитрий Баринов мог продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге. Футбольный агент Энди Форд сообщил, что пытался трудоустроить Баринова в английский клуб.

Алексей Колчин ИА REGNUM Дмитрий Баринов и Вячеслав Подберезкин

«Да, я представлял Дмитрия Баринова в Англии по авторизации его агента Павла Банатина через контакт спортивного юриста Юрия Зайцева в январе и вел диалог с несколькими клубами Премьер-лиги. По нашим договоренностям это были в основном клубы из середины таблицы или ниже. Таких клубов, как «Ливерпуль», «Манчестер Сити» или «Челси», не было», — цитирует Форда издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на портал Eurostava.ru.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 Дмитрий Баринов сыграл в трех турах регулярного чемпионата, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил одну красную карточку.

Баринов выступает за «Локомотив» с 1 января 2012 года после перехода из академии «Мастер-Сатурна». Текущее соглашение хавбека с «железнодорожниками» рассчитано до 30 июня 2023 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает россиянина в 11 миллионов евро.