Санкт-Петербург, 4 августа, 2022, 17:29 — ИА Регнум. На базе бывшего завода по механизированной переработке бытовых отходов (ранее принадлежавшего ГУП «МПБО-2») на Волхонском шоссе Санкт-Петербурга начали строить большой комплекс по переработке отходов (КПО), стоимостью 5 млрд рублей. Об этом сообщили 4 августа корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АО «Невский экологический оператор» (НЭО).

Mpbo2.ru «Завод по механизированной переработке бытовых отходов» 1965 года постройки на Волхонском шоссе Петербурга

Напомним, НЭО стал единым оператором для Петербурга в связи с проведением «мусорной» реформы с 1 января 2022 года. Компания планирует увеличить свои возможности по переработке отходов с помощью строительства новых комплексов, общая мощность которых составит не менее трёх тысяч тонн в год.

Мусорная реформа

Мощности бывшего завода по механизированной переработке бытовых отходов (МПБО-2) на Волхонском шоссе НЭО приобрело в феврале текущего года. Поскольку большая часть корпусов МПБО-2 было признано аварийными, в настоящий момент подрядчик проводит работы по капитальному ремонту цехов для дальнейшего запуска здесь современного мусороперерабатывающего производства. Параллельно с этим проводится закупка необходимого оборудования.

«Работы пройдут в два этапа, ввод в строй первой очереди КПО «Волхонка» планируется осенью текущего года. Мощность предприятия на первом этапе составит 200 000 тонн в год. Вторую очередь планируется запустить примерно через год», — уточнили ИА REGNUM в пресс-службе добавив, что полный производственный цикл на данном КПО в полном объеме заработает после завершения второго этапа реконструкции и ввода в строй областных комплексов.

«В рамках второго этапа реконструкции планируется ввод в строй мощностей по компостированию органических отходов, которые затем будут перерабатываться в техногрунт — его доля составит порядка 40% от общего объема ТКО. Также на втором этапе будет увеличена мощность сортировки — до 400 000 тонн в год», — добавил представитель НЭО.

Таким образом КПО «Волхонка» станет первым из пяти планируемых мусороперерабатывающих комплексов: два будет размещено в Санкт-Петербурге (КПО «Волхонка» и КПО «Новосëлки») и три в Ленинградской области (КПО в Выборгском, Всеволожском, Ломоносовском районах).

Читайте также: НЭО построит в Петербурге пять заводов по переработке мусора

«Объекты в данный момент проходят процесс изыскания и проектирования, их запуск запланирован на 2024 год. По предварительным расчётам строительство одного КПО обойдётся в 5 млрд рублей, а максимальный объем инвестиций в строительство всех объектов оценивается приблизительно в 30 млрд рублей», — заметил собеседник агентства.

Судьба ТКО

Используемая на всех пяти КПО технология обращения с отходами должна обеспечить 100% обработку всего поступающего потока отходов. Неперерабатываемые остатки сортировки, доля которых составит не более 25% от общего объема ТКО, будут вывозиться с городских КПО на специализированные площадки — карты размещения остатков на территории Ленинградской области (КПО «Островский», КПО «Дубровка», КПО «Брандовка»).

После сортировки отходы, которые можно использовать повторно, будут направляться на специализированные предприятия для дальнейшей переработки. Заметим, что на начальном этапе на КПО «Волхонка» доля выделяемых в процессе сортировки вторичных материальных ресурсов (ВМР) прогнозируется на уровне 15% от общего объема ТКО.

На запущенных комплексах также планируется производство тестовых партий RDF-топлива, которые в соответствии с достигнутыми договоренностями будут переданы для тестирования производителям цемента.

«Предварительно доля RDF-топлива прогнозируется на уровне не менее 20% от общего объема ТКО. RDF-топливо производится из летучей фракции: пакеты, бахилы, пленка, в составе которой нет элементов микропластика. Каждая партия готового топлива будет подвергаться обязательной экспертизе производителей», — подытожили в пресс-службе.