Глушковский район, Курская область, 4 августа, 2022, 17:24 — ИА Регнум. В Курской области решение о форме обучения в школах шести приграничных районов будет принято до 1 сентября, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на областной комитет образования и администрацию региона.

(сс) ukrtor Школьная линейка

Школьники из приграничных районов могут учиться очно, дистанционно или быть переведены в другие образовательные учреждения. Решение будет принято, исходя из оперативной обстановки. Торжественные линейки к 1 сентября также могут провести в дистанционном формате.

В шести приграничных районах Курской области расположены 114 школ и их филиалов и 53 детсада.