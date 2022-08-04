София, 4 августа 2022, 17:25 — REGNUM На протяжении последних нескольких месяцев Болгария отправила на Украину 4200 тонн оружия и боеприпасов. Об этом со ссылкой на заявление бывшего руководителя болгарской экспортной компании «Кинтекс» Александра Михайлова сообщает БНР.
По словам Михайлова, болгарское вооружение было доставлено на Украину через Польшу.
Сейчас специальная комиссия временного правительства Болгарии проверяет на достоверность это заявление Михайлова.
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