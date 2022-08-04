София, 4 августа, 2022, 17:25 — ИА Регнум. На протяжении последних нескольких месяцев Болгария отправила на Украину 4200 тонн оружия и боеприпасов. Об этом со ссылкой на заявление бывшего руководителя болгарской экспортной компании «Кинтекс» Александра Михайлова сообщает БНР.

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По словам Михайлова, болгарское вооружение было доставлено на Украину через Польшу.

Александр Михайлов «[Болгарские структуры] самолетами вывозили в польский город Жешув в 70 километрах от украинской границы летальное вооружение».

Сейчас специальная комиссия временного правительства Болгарии проверяет на достоверность это заявление Михайлова.