Орел, , 17:22 — REGNUM Трое жителей Кромского района Орловской области признаны виновными в хищении 50 тонн комбикорма, а также в незаконном хранении наркотиков и нелегальном обороте оружия. Об этом сообщили 4 августа в пресс-службе УМВД по Орловской области.

Похищенный комбикорм Пресс-служба УМВД Орловской области

Как установлено судом и следствием, мужчина 1982 года рождения, водитель организации в Курской области, с конца января по май 2021 года, на грузовом автомобиле перевозил комбикорм востребованных сортов (СПК-1 и СПК-2) из Кромского района на ферму в Курской области. Там он осуществлял неполные выгрузки корма, а затем, по договорённости со своими сообщниками, выгружал остатки в заранее подготовнном складском помещении в пгт. Кромы. Там комбикорм фасовался для дальнейшей реализации.

В общей сложности в течение нескольких месяцев преступникам удалось похитить более 50 тонн комбикорма, имущественный ущерб, причинённый организации, оценивается в более чем 1 млн 708 тысяч рублей. При обысках у фигурантов правоохранители обнаружили и изъяли три единицы огнестрельного оружия, боеприпасы, а также наркотики.

Кромский районный суд признал всех троих фигурантов виновными, в зависимости от роли и степени участия каждого в совершении преступлений им назначено наказание от пяти до десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также с назначением дополнительного наказания, в том числе в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей каждому. Приговор суда не вступил в законную силу.