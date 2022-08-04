Москва, 4 августа, 2022, 17:22 — ИА Регнум. В Госдуме обратили внимание на странность трехкратного теста на ковид президента США Джо Байдена, передает корреспондент ИА REGNUM 4 августа.

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«Я не любитель разводить конспирологические версии. Вместе с тем история с тройным заражением коронавирусом за месяц выглядит не только неправдоподобно, но и весьма подозрительно. А учитывая, что в это же время ещё одна высокопоставленная американка (спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси — ред.) провоцирует войну с Китаем, возникает закономерный вопрос: у вас там все в порядке с управлением, «партнёры»? Или кот не на хозяйстве — мыши в пляс пошли?» — рассуждает лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Байден в третий раз за три дня получил положительный тест на COVID-19.