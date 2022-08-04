Таллин, , 17:21 — REGNUM Во втором квартале 2022 года чистая прибыль ГАО «Эстонская энергия» (Eesti Energia) составила 33 миллиона евро, что почти в три раза больше, чем в том же периоде 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Энергетика Администрация Липецкой области

По данным Eesti Energia, за первые шесть месяцев 2022 года в качестве прямых налогов в государственную казну было уплачено 63,7 млн евро, что почти в два раза больше, чем за тот же период 2021 года.

Доход концерна Eesti Energia от продаж во втором квартале был на 73% выше по сравнению с тем же периодом 2021 года и достиг почти 417 млн евро. При этом розничные продажи электроэнергии Eesti Energia во втором квартале выросли лишь на 20%.

Подчеркивается, что большую часть электроэнергии (58%) предприятие продало за пределы Эстонии в Финляндии, Латвии, Литве и Польше. Больше всего (на 56%) выросли розничные продажи электроэнергии в Латвии.