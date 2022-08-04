Ярославль, 4 августа, 2022, 17:54 — ИА Регнум. В Ярославле сотрудники управления ФСБ задержали вандала, который испортил символ спецоперации на Московском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Ярославской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«В ходе опроса задержанный полностью признал свою вину и раскаялся в совершенном. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ», — рассказали в ведомстве.

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