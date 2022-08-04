Брянск, , 17:16 — REGNUM Капитальный ремонт госпиталя для ветеранов войн идёт в Брянске. В 2022 году на работы выделено 200 млн рублей, сообщил 4 августа губернатор Александр Богомаз.

Капитальный ремонт Иван Шилов © ИА REGNUM

Масштабные работы разбили на два этапа. В 2022 году в порядок приведут правое крыло госпиталя — строители меняют кровлю, все системы коммуникаций, оконные блоки. Медучреждение получило и новое оборудование.

«На базе госпиталя установлен аппарат ПЭТ/КТ. Жители Брянской области смогут проходить здесь бесплатные обследования по направлению от онколога. Раньше для этого приходилось ездить в Москву, в Орёл, а теперь, наоборот, пациенты из Орловской и Смоленской областей будут приезжать к нам», — уточнил губернатор.

В рамках второго этапа отремонтируют левую часть госпиталя и поликлинику. Капитального ремонта в медучреждении не было с момента открытия.