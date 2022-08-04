Брянск, 4 августа 2022, 17:16 — REGNUM Капитальный ремонт госпиталя для ветеранов войн идёт в Брянске. В 2022 году на работы выделено 200 млн рублей, сообщил 4 августа губернатор Александр Богомаз.
Масштабные работы разбили на два этапа. В 2022 году в порядок приведут правое крыло госпиталя — строители меняют кровлю, все системы коммуникаций, оконные блоки. Медучреждение получило и новое оборудование.
В рамках второго этапа отремонтируют левую часть госпиталя и поликлинику. Капитального ремонта в медучреждении не было с момента открытия.