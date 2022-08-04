Москва, 4 августа, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Минпромторг исключил продукцию компании Renault из списка товаров, разрешённых для параллельного импорта в Россию, сообщает 4 августа пресс-служба ведомства.

(сс) Goxxy Брелок с логотипом Renault

Как уточняется, решение об этом принято в связи с обязательством «АвтоВАЗа» обеспечивать гарантийное обслуживание данного бренда.

«АО «АвтоВАЗ» принял на себя обязательства по обеспечению гарантийного обслуживания данной марки, включая торговлю запчастями», — пояснили в Минпромторге.