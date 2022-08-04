Саранск, , 17:11 — REGNUM Правительство России выделит Мордовии более 380 млн рублей на строительство новой автодороги. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Новая автодорога свяжет Северную промышленную зону с автомагистралью «Северный обход Саранска», что поможет промышленным предприятия Саранска наладить новые логистические связи.

Средства будут выделены из резервного фонда правительства и позволят завершить строительство уже в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

Отмечается, что в Северной промзоне Саранска действует несколько складских комплексов и оптовых баз. В марте текущего года здесь открылся логистический центр крупного предприятия пищевой промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство России профинансирует строительство тепловых сетей в Саранске и канализационного коллектора в Рузаевке. На эти цели республика получит почти 400 млн рублей.

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