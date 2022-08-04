Санкт-Петербург, 4 августа, 2022, 17:50 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге определили названия для подразделений, в которых будут служить контрактники. Об этом 4 августа сообщили в группе «Пункт отбора на военную службу по контракту» в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

Новые подразделения получили свои наименования в честь географических названий. Среди них «Кронштадт», «Нева» и «Балтика». Кроме этого контрактники получат новые условия службы.

Смольный одобрил меры поддержки для граждан, поступающих на службу по контракту. Так, те, кто успешно прошёл отбор на военную службу, смогут получить разовую выплату в размере 300 тысяч рублей.

Дети контрактников-участников специальной военной операции России на Украине, смогут поступить в учебные заведения Петербурга по особой квоте. Петербуржцы, поступившие в одно из спецподразделений, сохраняют свои рабочие места.

Отметим, что служить в подразделениях смогут только жители Петербурга. Контракты будут заключаться на срок от шести месяцев.

Ранее особые условия для контрактников разработали в Ленинградской области. Размер разовой выплаты в регионе на 100 тысяч рублей меньше, чем в Петербурге, но обещают ежемесячные надбавки: суточные (2,8 тысяч рублей), за участие в наступательных действиях (8 тысяч рублей/сутки), а также за особые достижения (от 50 тысяч до 300 тысяч рублей). В регионе создали именные артиллерийские дивизионы «Невский» и «Ладожский».