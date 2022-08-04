Москва, , 17:19 — REGNUM Наркотические вещества сильного действия найдены на оставленных украинскими боевиками в ходе спецоперации позициях, сообщил 4 августа глава войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов.

Солдаты ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Один из найденных в крови препаратов известен тем, что его используют при лечении наркоманов в качестве средства заместительной терапии.

Кроме того, проводятся анализы биопроб сдавшихся в плен украинских боевиков. В крови многих из них анализ уже выявил большую концентрацию антибиотиков.

Также у них обнаруживают иммунологические маркеры, что говорит о контакте военных с возбудителями лихорадки с почечным синдромом и Западного Нила. Это те возбудители, которыми занимался на Украине Пентагон в ходе проектов Ю-Пи-4 и Ю-Пи-8.

У американцев, отметил Кириллов, есть опыт применения веществ, вызывающих наркотическую зависимость. Препараты кололи военным во время Вьетнамской войны и войны в Корее для повышения уровня агрессии. Те же препараты находят у украинских боевиков.

Читайте ранее в этом сюжете: «Они сами верят в это?» — Киев готов отправить воевать ещё 500 тыс. человек