Москва, 4 августа, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Законопроект о размещении в пластах горных пород подземных вод после извлечения из них полезных компонентов правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 4 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Сейчас пользователями недр осуществляется добыча из подземных вод полезных компонентов, в частности, йода, брома, окиси бора, магния, калия, лития и иных перспективных с технологической и экономической точек зрения компонентов.

При этом положениями закона Российской Федерации «О недрах» не предусмотрена возможность размещения в пластах горных пород подземных вод после извлечения из них полезных компонентов аналогично положениям части третьей статьи 19.1 закона Российской Федерации «О недрах». Размещение в пластах горных пород подземных вод после извлечения из них полезных компонентов позволит использовать созданную инфраструктуру месторождений оптимальным образом, отмечают авторы инициативы.

Кроме того, размещение отработанных промышленных вод в подземные горизонты позволит сохранить данные компоненты для последующей их добычи по мере развития технологий и достижения рентабельности.

Подземные воды с полезными компонентами имеют высокую концентрацию с солесодержанием от 200 до 500 кг/куб метр с преимущественным содержанием хлоридных компонентов. Содержание в подземных водах полезных компонентов, таких как, например, литий и бром, составляет соответственно сотые и десятые доли процента от общего солесодержания подземных вод. При этом для промышленного (1.2) и рентабельного производства лития, брома, бора, йода и других микрокомпонентов потребуется ежегодная добыча от 0,5 до 10 млн куб метров подземных вод с одного месторождения.

Подземные воды после извлечения из них полезных компонентов сохраняют солесодержание по макрокомпонентам на первоначальном уровне с основным содержанием хлоридов магния, кальция и натрия, потребность в которых на рынке незначительная, а извлечение в полном объеме нерентабельно, указали в правительстве.

Размещение в пластах горных пород подземных вод после извлечения из них полезных компонентов в соответствии с техническим проектом разработки месторождений полезных ископаемых, утвержденным в установленном порядке, позволит избежать загрязнения земель солями, содержащимися в подземных водах, подчеркнули авторы инициативы.