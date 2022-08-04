4 августа 2022 | Время чтения 5 мин

Георгий Балаков, , 17:47 — REGNUM Очередное «чудо-оружие», на которое киевский режим возлагал огромные надежды, на поверку оказалось бессильно против российской армии. Ни красивые ролики, ни публикации в западной прессе, ни громкие обещания не помешали карете превратиться в тыкву и отправиться на свалку несбывшихся надежд киевского режима вслед за Bayraktar TB2, Javelin и ракетами «Гарпун». Как многие уже догадались, речь идет об американских реактивных системах залпового огня (РСЗО) HIMARS, мощь которых оказалась преувеличена.

РСЗО HIMARS U. S. Department of Defense

Не случайно тактика применения украинской армией HIMARS начала меняться, отмечает в своем комментарии для «Специально для RT » автор телеграм-канала «Старше Эдды». По его оценке, изначально работать по одной цели могли одна-две машины, но теперь киевские войска концентрируют их плотнее, реагируя на возросшие плотности российской ПВО. С одной стороны, это позволяет им иногда добиваться успеха, с другой — концентрация демаскирует, и поимка американских «подарков» на очередном сосредоточении становится делом времени.

«Кому удастся накрыть сразу не одну-две установки, а большую пачку HIMARS? Не будем углубляться в детали, хитрые ловушки найдутся и у общевойсковых командующих, и у воздушных. И по мере накопления опыта и получения всё новых данных о применении оружия противником чья-то ловушка точно сработает. В конечном счёте это судьба любой новой системы в масштабном конфликте: постепенно появляется опыт противодействия, который заставляет менять тактику, и дальше потери становятся привычным делом. Противостояние сводится к привычному соревнованию — кто больше и быстрее доставит на поле боя нужное там железо. Вопрос только, будут ли готовы США поставить больше HIMARS, когда окажется, что ВСУ регулярно их теряют. Особенно учитывая, что военная поддержка Украины становится всё большим политическим обременением», — отмечает автор поста.

Может показаться удивительным, но сейчас даже многие украинские телеграм-каналы начали признавать, что HIMARS оказался вовсе не таким крутым оружием, как считалось раньше. По крайней мере, все надежды на него как на главный инструмент столь желанного Киевом контрнаступления на Херсон разбились о суровую реальность. Относительно высокая точность этого западного оружия позволяла какое-то время причинять определенный вред российской стороне, но постепенно ущерб этот удалось если не свести к минимуму, то значительно уменьшить. Не случайно оружие это практически пропало из военных сводок.

Пуск ракеты U. S. Army Acquisition Support Center

«А что все так заговорили за эти HIMARS? Да, действительно, она бьет точечно в цель? Каким образом это поможет украинцам организовать контрнаступление? Суть какая, на всё вооружение, начиная от «Джавелинов», заканчивая 777, все возлагали надежды, а результата мало! Грубо говоря, своими разговорами и поддержанием хайпа многие помогли заработать производителю, вот и всё», — написал телеграм-канал DONTSTOPWAR.

Пожалуй, самым масштабным пиар-проектом вокруг HIMARS стали удары из этого РСЗО по Антоновскому мосту в Херсоне. Объекту этому действительно пришлось несладко — били по нему из американских установок чуть ли не каждую ночь. Большинство ракет, правда, удавалось перехватить российским ПВО, что уже само по себе развенчало миф о величии HIMARS, но некоторые снаряды всё-таки попадали в цель, давая повод для радости украинским подписчикам российских телеграм-каналов и телеграм-чатов. Полные воодушевления комментарии, как правило, представляли из себя примерно следующие сообщения: «Ыыыы, ну что, москали, а что это вы не обсуждаете Антоновский мост, а? Почему не пишите про Антоновский мост, я не понял? По нему опять «Хаймарсы» ударили, гыгыгы». В конце концов, автору одного из российских телеграм-каналов надоело читать подобный бред, и он высказал то, о чем думали все, но ленились сказать украинским гостям российского сегмента Telegram.

«Объясните, почему (жертвы украинской пропаганды) мне уже неделю пишут про какой-то Антоновский мост? Ну я сейчас загуглил, пишут, что каждый день по нему попадания, типа в мосте образуются дыры, которые сразу же заделывают. В чем успех-то? (Достали) из каждого (полового органа) высасывать перемогу. Они уже столько городов (потеряли), там бригады в полном составе отказываются воевать, свыше 10 тысяч пленных в России, тут на днях их командантэ минусанули, а они радуются обстрелу моста», — высмеял «перемоги» украинской стороны телеграм-канал, приправив свою иронию изрядной долей матерных слов.

Антоновский мост 7777777kz

Видимо, после такой звонкой оплеухи даже обработанные украинской пропагандой пользователи Telegram поняли, насколько убого выглядят успехи «супероружия» HIMARS, которое не способно снести даже один пролет в обычном мосту. Особенно жалко подобные «перемоги» смотрятся на фоне многочисленных ударов российскими крылатыми и баллистическими ракетами, каждая из которых по своей мощности превосходит несколько HIMARS. Анализируя оружие, которое применяют стороны во время спецоперации, телеграм-канал «Старше Эдды» назвал три самых мощных, и HIMARS, несмотря на масштабную пиар-кампанию, в их число не вошел.

«Самым страшным оружием текущей войны являются ОТРК «Искандер», ОКР «Калибр» и, конечно же, ТОС-1А. Причём ТОС — это именно та вещь, за которой вэсэушники ведут настоящую охоту. Очень бы хотелось, чтобы в рядах наших доблестных вооруженных сил количество этих установок кратно увеличилось. Полный пакет ТОСа (а лучше три), производит неизгладимое впечатление как на наблюдателя, так и на непосредственного получателя. Очень хорошо, что ТОСы и термобары есть у нас, и вдвойне хорошо, что их нет у ВСУ», — написал автор телеграм-канала «Старше Эдды», с первых дней спецоперации находящийся в зоне боевых действий и своими глазами наблюдающий за мощностью того или иного вида оружия.

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