Манчестер, Великобритания, 4 августа 2022, 17:05 — REGNUM 22-летний таранный форвард и лидер сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд рассказал о причинах своего перехода в «Манчестер Сити» в текущее летнее трансферное окно.

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд
Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд
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«При поиске новой работы вам важно, как вы себя там будете чувствовать. Ты представляешь себя на этой работе. Так я и принимал решение. Сначала я хотел бы посмотреть стадионы, почувствовать атмосферу и этот уровень соперничества. Мне это очень нравится в АПЛ. Хотелось почувствовать этот темп. Конечно, мне будет трудно. Но это сильнее всего и привлекает в Премьер-лиге. Это прекрасный и сложный турнир. Поэтому это самая популярная лига мира», — цитирует Холанда издание Football Daily.

«Манчестер Сити» выкупил Эрлинга Холанда у дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро. Соглашение норвежского форварда с «горожанами» рассчитано на пять лет до конца сезона 2026/27.

В прошедшем сезоне Холанд, выступая за «Боруссию», принял участие в 24 турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился 22 забитыми мячами и семью результативными передачами.