Задонск, Липецкая область, , 17:04 — REGNUM В Задонском районе Липецкой области 36-летний местный житель предстанет перед судом за убийство знакомой. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

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22 мая мужчина для выяснения отношений оправился в гости к знакомому, с которым находилась его бывшая возлюбленная. Он заранее купил алкоголь и кухонный нож, потому что ожидал, что разговор может перерасти в драку.

После совместного застолья обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения напал на женщину и нанёс ей не менее десяти ударов кухонным ножом в грудь. От полученных ранений 35-летняя потерпевшая скончалась на месте.

Вину обвиняемый признал, заявив, что мотивом убийства стала ревность. На время следствия он был заключён под стражу. Расследование завершено, дело направили в суд.