Таллин, , 17:04 — REGNUM В последние дни у советского военного памятника в Нарве (северо-восточная Эстония) собираются люди, которые обсуждают новости о заявленном правительством сносе монумента, кладут цветы и делают фотографии. Об этом сообщают эстонские СМИ в своих репортажах.

Нарва Дарья Драй © ИА REGNUM

Портал Postimees сообщил, что большинство крайне негативно относится к демонтажу монумента. Все опрошенные журналистом люди призвали правительство Эстонии прийти к компромиссу с населением Нарвы и северо-востока страны в этом вопросе. Журналист сообо отметил, что не встретил ни одного эстонца среди собравшихся.

К памятнику приезжают машины, люди выходят и фотографируются у памятника. Один из таких людей сообщил, что таким образом решил сохранить память о танке Т-34. Он не сомневается, что памятник снесут, несмотря на возражения людей.

По сообщению журналиста портала гостелерадиворещания страны ERR, в среду, 3 июля, у памятника вечером собралось более 100 человек. Утром 4 августа он встретил десятки людей.

«Я приехал к танку около 11 утра. На месте было 15-20 человек. Некоторые из них признались, что не спали и находились здесь всю ночь. Настроения у людей негативные, некоторые из них считают, что проблема создается искусственно», — отметил журналист в своем репортаже.

По его словам, от официальных интервью на камеру собравшиеся отказываются.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2007 года правительство Эстонии вопреки воле столичных властей и жителей города принудительно вскрыло братскую могилу красноармейцев и демонтировало комплекс Воину-освободителю в Таллине, известный как «Бронзовый солдат». Это привело к массовым беспорядкам и аресту более 1 000 человек. Был нанесен колоссальный удар по интеграционной политике государства и отношениям с русской общиной и Россией.