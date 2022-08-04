Саратов, 4 августа, 2022, 18:05 — ИА Регнум. В Саратовской области утверждено количество бюллетеней для голосования на выборах губернатора. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома.

Pixabay.com Бюллетень

Всего изготовят 1 845 747 бюллетеней, из них 388 388 избирательных бюллетеней, изготавливаемых для голосования с использованием комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), и 1 457 359 бланков, изготавливаемых для голосования без использования КОИБ. Данное количество бюллетеней соответствует численности проживающих на территории Саратовской области избирателей по состоянию на 1 июля 2022 года.

Текст бюллетеня напечатают на русском языке, информация о кандидатах расположится в алфавитном порядке.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с 9 по 11 сентября 2022 года будут проходить выборы губернатора, депутатов областной думы седьмого созыва и выборы в органы местного самоуправления.

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