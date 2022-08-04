Ижевск, 4 августа, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Высокий (IV) класс пожарной опасности установлен в лесах 12 районов Удмуртии. По прогнозам, высокая пожарная опасность в лесах на территории республики продержится в ближайшие пять дней, сообщил в своем telegram-канале глава минприроды республики Денис Удалов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

Он подчеркнул, что из-за высокой температуры воздуха и отсутствия дождей возникает опасность возникновения очагов природных пожаров.

В настоящее время в филиалах лесничеств АУ УР «Удмуртлес» усилено патрулирование лесного фонда и прилегающих территорий. Наземное патрулирование усилено применением беспилотной и пилотируемой авиации.

Удалов напомнил, что сейчас в республике действует особый противопожарный режим, разведение любого огня в лесу запрещено.

ИА REGNUM напоминает, по прогнозам регионального Гидрометцентра, температура воздуха в Удмуртии до конца недели будет только повышаться, при этом дождей не прогнозируется. В выходные дни столбики термометров днем будут подниматься до 24-29°С.