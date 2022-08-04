Ростов-на-Дону, , 16:57 — REGNUM Не все медузы, наводнившие Азовское море и Таганрогский залив, опасны для человека. Об этом сообщил доцент кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии имени Ивановского Южного федерального университета, кандидат биологических наук Алексей Тихонов.

Медузы в Балаклаве Александр Полегенько © ИА REGNUM

Эксперт обратил внимание на то, что у медуз есть стрекательные клетки. Аурелии для человека не опасны, у ребёнка лишь может появиться лёгкое раздражение на коже. Опасаться следует корнерота, который может оставить на коже ожог, сравнимый с ожогом от крапивы. Однако его достаточно промыть водой и обработать мазью от комаров.

«В случае шторма в Черном море корнероты уходят на дно и пережидают непогоду, а в Азовском море им уйти при шторме некуда, их прибивает к берегу, и мы наблюдаем их в большом количестве. Единственный вариант отпугнуть медуз, чтобы не плавать с ними, оградить место для купания сеткой», — отметил Тихонов.

ИА REGNUM сообщало, что на ситуацию с нашествием медуз повлияло осолонение Азовского моря.

Читайте ранее в этом сюжете: Азовское море и Таганрогский залив наводнили медузы