Астрахань, , 16:56 — REGNUM В Астрахани 37-летний местный житель погиб от удара электрическим током. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Ток Electric-tolk.ru

Днём 31 июля после ливня в электроснабжении двухэтажного многоквартирного дома на улице Хлебникова возникли неполадки из-за обрыва внешнего электрического кабеля. Мужчина, живущий в этом доме, решил их устранить. В ходе работ его ударило электрическим током, от полученных повреждений он скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Организована доследственная проверка. По её итогам будет принято процессуальное решение.