Таллин, 4 августа, 2022, 16:56 — ИА Регнум.

Err.ee Посольство России в Эстонии

Взаимные высылки российских и эстонских дипломатов и рост напряженности в отношениях России и Запада негативно сказались на оказании коснульской помощи проживающим в России гражданам Эстонии. Об этом сообщили порталу новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR в министерстве иностранных дел республики.

По словам пресс-секретаря МИД Эстонии Анны Тислер-Лаврентьев, в России осталось всего одно дипломатическое представительство Эстонии — посольство в Москве. «Получение консульской помощи перестало быть таким простым, как раньше, когда действовало генеральное консульство Эстонии в Санкт-Петербурге и его канцелярия в Пскове», — сказала она.

В качестве примера она привела ситуацию с получением временного документа для возвращения в Эстонию, который может потребоваться в случае кражи или пропажи паспорта.

Представительница МИД Эстонии добавила, что в Москве теперь всего два дипломата отвечают за всю консульскую работу с гражданами страны в России. Раньше этим занимались шесть дипломатов в Санкт-Петербурге и еще трое — в Пскове. Тислер-Лаврентьева отметила, что граждане Эстонии также могут обращаться за консульской помощью в дипломатическое представительство любой другой страны-члена Евросоюза в РФ. Например, в Петербурге можно обращаться в находящиеся там генеральные консульства Финляндии, Швеции, Италии и Германии.

Однако представитель МИДа отметила, что численность персонала диппредставительств всех стран-членов ЕС в России сократилась из-за высылки дипломатов или других ограничений: «Поэтому нужно учитывать, что получение помощи займет больше времени, чем раньше».