Москва, , 16:55 — REGNUM Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить работникам госкорпорации «Роскосмос» право быть представителями государства в совете директоров и ревизионной комиссии акционерных обществ по «золотой акции», передает корреспондент ИА REGNUM 4 августа.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее представителями РФ по специальному праву («золотой акции») в организациях ракетно-космической промышленности назначались работники Федерального космического агентства. После упразднения агентства его функции и полномочия были переданы «Роскосмосу».

В правительстве пояснили, что назначение работников «Роскосмоса» представителями государства по специальному праву («золотой акции») связано с необходимостью участия госкорпорации в работе советов директоров и ревизионных комиссий акционерных обществ, в отношении которых она обеспечивает реализацию единой государственной политики, имеет кооперационные связи, но не является акционером, либо имеет долю участия, не позволяющую оказывать существенное влияние на принимаемые обществами решения.