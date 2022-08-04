Москва, , 16:55 — REGNUM Вложение сбережений в китайские юани выглядит оправданным шагом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Юань

«Принципиально важно, чтобы курс валюты, в которой хранятся сбережения, был подвержен меньшему количеству колебаний, чем курс нашей национальной валюты, — сказал Хестанов. — Если посмотреть на юань в динамике последних 10 лет, он выглядит заметно стабильнее рубля (если заглядывать слишком далеко в прошлое, Китай чрезвычайно сильно изменился). В этих условиях вкладывать сбережения в юань в целом оправданно, однако возможность использовать его как основное средство сохранения накоплений в ближайшие годы будет зависеть от политической конъюнктуры».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Петр Щербаченко заявил, что хранение сбережений в юанях выглядит привлекательным только на первый взгляд.

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