Краснодар, , 16:55 — REGNUM Более 500 детей из освобождённых территорий Харьковской области отдохнут в здравницах Краснодарского края. Об этом сообщил 4 августа в телеграм-канале глава Кубани Вениамин Кондратьев.

«У нас в крае для этого самая благоприятная атмосфера. Ребята смогут отдохнуть и оздоровиться, принять участие в образовательных, культурных и развлекательных программах наших детских лагерей и санаториев», — написал Кондратьев.

Губернатор уточнил, что принимать группы детей на отдых в регионе готовы до поздней осени. Вопросы прорабатываются с военно-гражданской администрацией освобождённых территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, в здравницах Краснодарского края также отдыхают дети из Донецкой и Луганской Народных Республик.