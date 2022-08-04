Краснодар, 4 августа 2022, 16:55 — REGNUM Более 500 детей из освобождённых территорий Харьковской области отдохнут в здравницах Краснодарского края. Об этом сообщил 4 августа в телеграм-канале глава Кубани Вениамин Кондратьев.
Губернатор уточнил, что принимать группы детей на отдых в регионе готовы до поздней осени. Вопросы прорабатываются с военно-гражданской администрацией освобождённых территорий.
Как сообщало ИА REGNUM, в здравницах Краснодарского края также отдыхают дети из Донецкой и Луганской Народных Республик.