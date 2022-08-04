Москва, 4 августа 2022, 16:54 — REGNUM Законопроект, направленный на декриминализацию отдельных деяний в сфере предпринимательской деятельности, разработал Минюст.
Соответствующий документ размещен для общественного обсуждения.
В частности, предлагается исключить уголовную ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации путем внесения соответствующих изменений в диспозицию статьи 171 «Незаконное предпринимательство» Уголовного кодекса РФ.
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