Москва, 4 августа, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Минпромторг расширил список парфюмерно-косметической продукции, разрешённой для параллельного импорта в Россию, сообщает 4 августа пресс-служба ведомства.

(сс) ozgurmulazimoglu Парфюмерия

Речь идёт о продукции таких брендов, как Lancôme, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani и Kerastase.

Как уточнили в Минпромторге, решение об этом принято в связи с тем, что «в торговые сети поступает недостаточное количество товаров этих брендов».