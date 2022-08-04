Москва, , 16:51 — REGNUM В РФ может снизиться популярность банковских карт, но не безналичных платежей, которые могут перераспределиться в пользу Системы быстрых платежей (СБП). Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Банковские карты Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Наличные деньги постепенно вымываются из обращения, так как выплаты зарплат и пенсий часто осуществляются безналично на банковские карты, — сказал Цыганов. — А дополнительный объем наличности, снятой гражданами весной 2022 года со счетов, постепенно тратится на повседневные нужды, строительные работы на дачах, летний отдых, с середины лета — на сбор детей в школу и так далее. Наличие возможности оплачивать покупки не только картой, но и по номеру мобильного телефона, в том числе в отлаженной Банком России системе быстрых платежей (СБП), снижение комиссии за эквайринг привели к снижению интереса к наличным платежам со стороны небольших компаний и на рынках».

При этом он уточнил, что существенное уменьшение размеров кэшбека может привести к снижению популярности банковских карт, но не безналичных платежей, которые в дальнейшем могут перераспределиться в пользу СБП, где установлен лимит на обслуживание без банковской комиссии и для многих потребителей он достаточен.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что доля безналичных платежей в торговом обороте малого и среднего бизнеса России продолжит расти.

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