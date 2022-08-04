Москва, , 16:51 — REGNUM Законопроект, предполагающий значительное повышение планки значительного, крупного и особо крупного ущерба по статье о «Мошенничестве» Уголовного кодекса РФ. Соответствующий документ размещен для общественного обсуждения.

Судебно-экспертные учреждения Министерства юстиции России

Минюст предложил в 1,5 раза повысить планку значительного (с 10 тыс. до 25 тыс. рублей), крупного (с 3 млн до 4,5 млн) и особо крупного (с 12 млн до 18 млн) ущерба в статье о мошенничестве.

Законопроект в целом направлен на полную или частичную декриминализацию отдельных деяний в сфере предпринимательской деятельности, за совершение которых не установлено наказание в виде лишения свободы или данное наказание не назначалось.