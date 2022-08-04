Манчестер, Великобритания, 4 августа, 2022, 16:51 — ИА Регнум. «Манчестер Юнайтед» получил от клуба из Саудовской Аравии запрос по трансферу 37-летнего форварда сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом 4 августа сообщило издание The Athletic.

Кирилл Венедиктов / soccer.ru Криштиану Роналду

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии оказался единственной командой, заинтересованной в подписании Роналду. При этом название клуба остается неназванным.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду намерен покинуть «красных дьяволов», так как клуб в грядущем сезоне не будет участвовать в Лиге чемпионов УЕФА 2022/23.

В прошлом сезоне португалец принял участие в 30 турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился 18 забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также нападающий получил восемь желтых карточек.