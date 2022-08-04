Чебоксары, 4 августа, 2022, 16:51 — ИА Регнум. В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревают в насильственных сексуальных действиях в отношении ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

По данным правоохранителей, преступление было совершено днём 31 июля 2022 года в Новочебоксарске.

«Подозреваемый обманным путём завёл в кусты шестилетнюю девочку, которая гуляла в сквере, и совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера», — полагают в ведомстве.

Злоумышленника установили и задержали в течение суток. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Батыревском районе Чувашии вынесен обвинительный приговор сельчанину, которому уличили в преступлениях сексуального характера в отношении трёх детей. Он получил более 12 лет колони.

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