Вашингтон, , 17:01 — REGNUM Спикер Палаты представителей США Ненси Пелоси 4 августа прибыла в Японию в рамках своего турне по странам Азии, сообщает Times of India.

Нэнси Пелоси U.S. Embassy Ghana

Пелоси прибыла в Японию из Южной Кореи, где она в числе прочего посетила границу с КНДР. До этого спикер Палаты представителей США совершила поездку на Тайвань вопреки предупреждениям Китая о недопустимости визита, чем приковала к себе пристальное внимание как в США, так и во всём мире.

В рамках визита в Японию Нэнси Пелоси планирует 5 августа встретиться с премьер-министром страны Фумио Кисидой и обсудить общие интересы двух стран. Также она намерена обсудить международные вопросы со спикером Палаты представителей Японии.