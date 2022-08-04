Владимир, , 16:49 — REGNUM Во Владимирской области с начала года было зафиксировано 54 лесных пожара, сообщила пресс-служба областной администрации.

Пожар ФБУ «Авиалесоохрана»

На землях лесного фонда региона зарегистрировано и ликвидировано 54 случая возгорания на площади 28,1 га. Это на 40% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, тогда произошло 90 пожаров.

Наибольшее количество пожаров приходится на Гусь-Хрустальный район — около 60%. Причиной более 99% возгораний было неосторожное обращение с огнём. Средняя площадь одного пожара — 0,58 га, что на 15% ниже прошлогоднего показателя. По каждому пожару проведены проверки, дана оценка работы лесопожарных служб по обнаружению и тушению возгораний.

На землях лесного фонда региона организовано и осуществляется наземное и авиационное патрулирование, используются и спутниковые средства. В 2021 году в лесах области работало 30 видеокамер, в 2022 году — 50. С помощью систем видеонаблюдения выявлено 63% всех возгораний в лесном фонде.