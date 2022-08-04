Москва, , 16:58 — REGNUM Свою вину в хищениях средств РАНХиГС признала бывший заместитель российского министра просвещения Марина Ракова, сообщает 4 августа Mash.

Марина Ракова Campus.sberclass.ru

Уточняется, что экс-чиновник оформила явку с повинной, адвокат просит сменить ей меру пресечения на домашний арест.

Ракова начала активно сотрудничать со следствием, и в результате в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере добавились двое новых фигурантов.

Бывший чиновник, кроме того, проявила инициативу по возмещению государству ущерба в размере 21 млн рублей.

Высказывается версия о том, что она пошла на сотрудничество со следствием после показаний двух других фигурантов — Сергея Зуева и ректора РАНХиГС Владимира Мау.

Напомним, ранее Тверской суд Москвы продлил Раковой срок содержания под стражей до 6 октября 2022 года.

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