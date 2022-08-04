Саратов, , 16:52 — REGNUM В Саратовской области готовятся к встрече детей из Луганской Народной Республики (ЛНР). В оздоровительные учреждения приедут более 100 ребят, сообщает пресс-служба правительства Саратовской области.

Так, 5 августа приедут 49 детей из районов ЛНР, 11 августа — 100 школьников из Сватовского района республики.

Врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин поручил организовать для детей насыщенное, интересное пребывание. Необходимо медицинское сопровождение, связь с родными, возможна организация учебного процесса.

«Главное — создать комфортную атмосферу. Мы прекрасно понимаем, насколько в нем нуждаются дети из ЛНР», — сказал Бусаргин на встрече с министром труда и соцзащиты области Сергеем Егоровым.

Врио губернатора подчеркнул, что к подготовке нужно отнестись предельно ответственно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, Саратовская область взяла шефство над Сватовским районом ЛНР.

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