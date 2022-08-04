4 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Международный уголовный суд в нежелании применить статью «агрессия» к ситуации между Украиной и Россией.

Мирослава Романенко, , 17:48 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Международный уголовный суд (МУС) в нежелании применить статью «агрессия» к ситуации между Украиной и Россией.

Кулеба Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В его уставе написано, что одним из преступлений, по которым он может судить, является агрессия. Но на практике, сугубо по юридическим причинам, он не может применить эту статью конкретно к случаю Украины и России», — заявил глава украинского МИД изданию «Укринформ».

Украинский дипломат считает, что это является институциональным эгоизмом Международного уголовного суда.

Читайте также: Глава МИД Украины Кулеба недоволен Международным уголовным судом

Заявление главы украинской дипломатии обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте».

«Теперь одна надежда осталась. На спортлото», — иронизирует Александр З.

«А так надеялись на Гаагу! Не переживай, Кулеба, зато ростовский военный трибунал признает всю вашу шайку террористами», — пишет Жанна В.

«Вот поэтому и СВО (специальная военная операция. — М. Р.), поэтому и ограниченный контингент, поэтому и… Да много еще почему…» — добавил Anatoly.

Операция Z Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Зрада зрадная. Как бы обратное не вышло и международный суд не признал бы «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) экстремистами, а Украину, собственно, спонсором всего этого детища. Тогда будет всё, приехали», — смеется RDS 007.

«Как можно квалифицировать деяния, направленные на борьбу с террористами?.. Зеленский и его команда это не что иное, как ОПГ, но вслух об этом политики «цивилизованного мира» не говорят. Пока не говорят. Когда Украина им будет неинтересна, еще ткнут носом Зеленского в дерьмо за совершенные им преступления. Увидите это сами, но позже», — отреагировал Александр.

«МУС держит нос по ветру», — прокомментировал новость еще один участник обсуждения.

«Правильно. Это не агрессия. Это медицинское мероприятие по профилактике и лечению вирусного заболевания. Заболевание называется «украинский нацизм». Очень тяжелое, но излечимое», — добавил Виктор.

«Просто руину (Украину. — О. П.) уже сливают», — считает Амина.

«На Россию со всех сторон летят обвинения в том, что она — «преступник», «террорист» и так далее. Почему не было подобных обвинений, когда США артобстрелом убивали мирных жителей в Сирии или когда Украина бомбила жителей Донбасса, терроризировала жителей ДНР и ЛНР? Как-то очень избирательно вешаются ярлыки в нашем мире…» — возмутился еще один из комментирующих.

«Что это с ними? Зима что ли близко?» — не понимает 1974.

«Весь мир с нами», — кричали украинцы», — с сарказмом прокомментировала «Весна».

«К бабке не ходи. Какая агрессия? Просто денацификация. Никакой агрессии», — написал Алексей Ш.

«Если это не агрессия, то какие [тогда] санкции?» — не понимает Дмитрий.

«На своей территории порядок наводим, никакой Украины не существует», — подытожил Алексей.