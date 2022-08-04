Москва, , 16:42 — REGNUM Сегодня, 4 августа, московский ЦСКА должен официально объявить о трансфере 27-летнего бразильского флангового защитника «Интернасьонала» Мойзеса Барбосы. Об этом сообщил агент футболиста Гильермо Миранда.

ФК ЦСКА

«Подписание контракта с ЦСКА — сегодня», — цитирует агента футболиста издание «РБ Спорт».

В текущем сезоне бразильской Серии А 2022 Мойзес Роберто Барбоса принял участие в восьми турах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами, а также получил пять желтых карточек.

За «Интернасьонал» Мойзес Барбоса выступает с 24 января 2022 года после перехода из клуба «Баия Салвадор» на правах свободного агента. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бразильца в 1,6 миллиона евро.