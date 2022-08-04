Ростов-на-Дону, , 16:44 — REGNUM Южный окружной военный суд вынес приговор двум членам банды Шамиля Басаева и Амира Хаттаба, они признаны виновными в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Перед судом предстали двое боевиков — Суртланбек Аджиньязов и Русланбек Арсланов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда 4 августа.

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Следствием и судом установлено, что боевики в составе вооруженной группы под руководством Басаева и Хаттаба в августе 1999 года стали участниками нападения на военнослужащих, принимавших участие в контртеррористической операции на территории Ботлихского района Дагестана. В результате атаки боевиков погибли 33 военнослужащих. 34 человека получили ранения различной степени тяжести.

Аджиньязову назначено наказание в виде 14,5 года лишения свободы, Арсланову — 13 лет лишения свободы. Отбывать наказание оба будут в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.