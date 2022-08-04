Москва, , 16:42 — REGNUM Правительство России внесло в Госдуму законопроект, определяющий правовой режим порядка прохода иностранных военных кораблей и других государственных судов, эксплуатируемых в некоммерческих целях, во внутренних морских водах страны, передает корреспондент ИА REGNUM 4 августа.

Северный морской путь Иван Шилов © ИА REGNUM

Предметом правового регулирования законопроекта являются отношения, связанные с выдачей разрешения иностранным военным кораблям и другим государственным судам при проходе через внутренние морские воды в акватории Северного морского пути.

Предлагается установить разрешительный порядок прохода иностранных кораблей по Севморпути (СМП).

Устанавливается необходимость подачи государством флага иностранного военного корабля или судна запроса о выдаче разрешения на проход через внутренние морские воды в акватории СМП, направляемого по дипломатическим каналам не позднее чем за 90 дней до предполагаемой даты прохода.

Кроме того, законопроект содержит положения, позволяющие оперативно приостанавливать проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в территориальном море и внутренних водах путем передачи навигационных предупреждений.

В результате внесения изменений будет определен разрешительный порядок плавания иностранных военных кораблей и других государственных судов по трассам СМП, что позволит обеспечить национальные интересы Российской Федерации в Арктическом регионе, а также безопасность морского судоходства в акватории СМП, отмечают авторы инициативы.

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