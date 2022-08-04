Воронеж, 4 августа 2022, 16:40 — REGNUM Прокуратура Воронежской области выиграла иски об истребовании у агропредприятий 12 гектаров земель сельхозназначения. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 августа в пресс-службе прокуратуры области.
Прокуратура направила в арбитражный суд Воронежской области два иска к ООО «Агро-Заречье» и ИП КФХ Пономаревой Т. А. об истребовании из незаконного владения самовольно занятых земельных участков.
Суд удовлетворил иски прокуратуры. По решению суда, земельные участки возвращены в муниципальную собственность.