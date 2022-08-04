Воронеж, , 16:40 — REGNUM Прокуратура Воронежской области выиграла иски об истребовании у агропредприятий 12 гектаров земель сельхозназначения. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 августа в пресс-службе прокуратуры области.

Земля Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Прокуратура направила в арбитражный суд Воронежской области два иска к ООО «Агро-Заречье» и ИП КФХ Пономаревой Т. А. об истребовании из незаконного владения самовольно занятых земельных участков.

«Установлено, что более 12 гектаров земель сельскохозяйственного назначения использовались без законных оснований и разрешительных документов», — уточнили в прокуратуре.

Суд удовлетворил иски прокуратуры. По решению суда, земельные участки возвращены в муниципальную собственность.