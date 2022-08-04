4 августа 2022 | Время чтения 4 мин

Юрий Пущаев, , 17:51 — REGNUM Утро в Донецке не предвещало ничего экстраординарного. Запастись водой, выяснить, какие новости на фронтах… Обычная донецкая рутина.

Нет, не обычная, она взрывается. Вдруг в 10 с небольшим узнаю, что обстрелян Драмтеатр в центре Донецка, где идет церемония прощания с легендарным командиром артиллерийского дивизиона, полковником Ольгой Качурой. Только что вышел указ президента России Владимира Путина о присвоении ей звания Героя России.

Здание Драмтеатра в Донецке, где прошла церемония прощания с командиром артиллерийского дивизиона полковником Ольгой Качурой Юрий Пущаев © ИА REGNUM

О жертвах пока не сообщают, но решил выдвинуться туда. Идти всего ничего, 15 минут, пешком. По дороге со мной случается некое символическое событие. Вдруг вижу дорожный щит, на котором фраза погибшего главы ДНР, легендарного Александра Захарченко: «В гражданской войне победит тот, кто руководствуется нравственными принципами».

Баннер со словами Захарченко: «В гражданской войне победит тот, кто руководствуется нравственными принципами» на улице Донецка Юрий Пущаев © ИА REGNUM

Времени совсем немного, но успеваю подумать, как здорово и верно сказано. Во-первых, признание, что идет гражданская война, сосед пошел на соседа, раскол даже по семьям. Во-вторых, понимание, что только следование моральным внутренним принципам позволит остаться людьми и победить. Это понимание, которого так не хватает противной стороне — той, что из гаубиц обстреливает сейчас центр мирного Донецка. Военного смысла в этом нет никакого, обычный террор, обычный фашизм.

На подходе к Драмтеатру вижу выбитые стекла в соседнем здании, потом разбитое стекло и раздолбанные элементы декора какого-то кафе.

Последствия обстрела в Донецке Юрий Пущаев © ИА REGNUM Последствия обстрела в Донецке Юрий Пущаев © ИА REGNUM

Площадь перед драмтеатром пуста. Захожу внутрь. Вход свободный. Народу не так много внутри, но он есть. Идёт отпевание, поет священник. Женщина передо мной в военной форме крестится и вдруг смахивает слезу.

Церемония отпевания Ольги Качуры Юрий Пущаев © ИА REGNUM Церемония прощания с командиром артиллерийского дивизиона полковником Ольгой Качурой Юрий Пущаев © ИА REGNUM

Выхожу из театра, церемония прощания пока продолжается. Перед театром стоит орудие, на лафете которого повезут гроб. Сначала посидел немного на бульваре Пушкина. Потом решил пройтись до самой дорогой, наверное, гостиницы города — «Донбасс палас», она в 150 метрах отсюда.

По дороге вижу машины с выбитыми стеклами и воронку от снаряда. Прилетело, значит, буквально в метрах сорока-пятидесяти от театра.

Повреждённая от обстрела машина Юрий Пущаев © ИА REGNUM

Разбиты машины, пострадавшие от обстрела Юрий Пущаев © ИА REGNUM

У гостиницы не верю своим глазам. Выбитые стекла пафосного холла на первом этаже, разбитые двери, кровь. На земле убитая женщина. Потом приедет машина ритуала и заберет ее. На земле останутся только ее сумочка и огромная лужа крови.

Гостиница «Донбасс палас» в Донецке Юрий Пущаев © ИА REGNUM

Гостиница «Донбасс палас» после обстрела Юрий Пущаев © ИА REGNUM

Гостиница «Донбасс палас» после обстрела Юрий Пущаев © ИА REGNUM

Вход в гостиницу «Донбасс палас» после обстрела Юрий Пущаев © ИА REGNUM Вход в гостиницу «Донбасс палас» после обстрела Юрий Пущаев © ИА REGNUM

Потом сообщат, что женщина была 1973 года рождения. Вероятно, просто шла мимо.

На этом месте была убита женщина, которая просто шла мимо Юрий Пущаев © ИА REGNUM

Я внутри гостиницы. Тут куча журналистов. Это понятно — в этой гостинице, как правило, живут сотрудники всяких центральных телеканалов и знаменитости, гости города. Гостиничный холл, где ресторан, пострадал особо. Выбитые стекла, столы, кресла и фортепиано засыпаны стекольной крошкой.

Холл гостиницы «Донбасс палас» после обстрела Юрий Пущаев © ИА REGNUM

Холл гостиницы «Донбасс палас» после обстрела Юрий Пущаев © ИА REGNUM

Холл гостиницы «Донбасс палас» после обстрела Юрий Пущаев © ИА REGNUM Холл гостиницы «Донбасс палас» после обстрела Юрий Пущаев © ИА REGNUM

Холл гостиницы «Донбасс палас» после обстрела Юрий Пущаев © ИА REGNUM

Кресло засыпано стекольной крошкой Юрий Пущаев © ИА REGNUM Выбитые стекла, столы, кресла и фортепиано засыпаны стекольной крошкой Юрий Пущаев © ИА REGNUM

Вдруг опять слышится разрыв, другой. Потом очередной резкий звук прилета. Крик военного: «Отошли от стекол, быстро! Журналисты, все в подвал!» Народ гурьбой торопится вниз, тем не менее самые смелые остаются на первом этаже, прячась за колоннами и углами, и продолжают снимать. А самый смелый — мой знакомый журналист из Венесуэлы Алехандро Кирк — вообще ходит по улице и продолжает снимать.

У гостиницы «Донбасс палас» Юрий Пущаев © ИА REGNUM

Улица Донецка после обстрела Юрий Пущаев © ИА REGNUM

Воронка от снаряда Юрий Пущаев © ИА REGNUM Последствия обстрела в Донецке Юрий Пущаев © ИА REGNUM

Прошло 10-15 минут, напряжение несколько спадает. Вдруг слышу, как женщина, работник гостиницы, спокойно говорит по телефону: «Да всё у нас нормально, всё хорошо. Мы всё равно победим».

Потом, сидя с коллегами в единственном работающем в центре рядом кафе, узнаем, что в результате обстрелов погибли сегодня пять человек. В том числе женщина с ребенком. Причем как раз на бульваре Пушкина, где я незадолго сидел перед второй порцией прилетов.

Через два часа пошел дождь. Донецк чуточку успокаивается. Рядом с гостиницей и в других местах подметают стекло и мусор, начинают уборку.

Женщина подметает улицу после обстрела Юрий Пущаев © ИА REGNUM

Осколки на дороге Юрий Пущаев © ИА REGNUM

Уборка территории у гостиницы «Донбасс палас» Юрий Пущаев © ИА REGNUM

Город начинает приходить в себя. А у меня из головы всё не выходит фраза Александра Владимировича: «В гражданской войне победит тот, кто руководствуется нравственными принципами». Я думаю над ней и надеюсь, что победа будет за нами.