Москва, 4 августа, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Началась совместная поисковая экспедиция Северного флота и Русского географического общества (РГО). Поисковая группа обследует места боевых действий времён Великой Отечественной войны, военные мемориалы и воинские захоронения в районе мыса Пикшуев, на южном побережье Мотовского залива Баренцева моря. Об этом сообщает пресс-служба Русского географического общества.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная война

Сотрудники Чувашского регионального отделения РГО, военнослужащие Северного флота и добровольцы проведут 10 дневную экспедицию на Кольском полуострове. Поисковая группа изучит советские и немецкие фортификационные сооружения (траншеи, щели, бомбоубежища), остатки вооружений, военной техники и предметы быта. Найденные артефакты и образцы, представляющие музейную ценность, транспортируют и отреставрируют для того, чтобы выставить в экспозиции Военно-Морского музея Северного флота. Для облегчения поисков участниками экспедиции будет производиться аэрофоторазведка.

«Специалисты РГО обследуют неучтенные воинские захоронения на перевале между Заозёрском и посёлком Старая Титовка, проверят состояние трёх памятных знаков и попытаются установить имена бойцов. Впоследствии планируется обустроить места захоронений», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке продолжается совместная экспедиция Русского географического общества (РГО) и Минобороны России по обследованию объектов воздушной трассы Аляска — Сибирь (Алсиб).

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