Москва, , 16:57 — REGNUM Российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов) сумел попасть в топ-100 лучших клипов мира с видео на песню «Я русский». Об этом музыкант сообщил в личном телеграм-канале 4 августа.

Певец SHAMAN Кадр из интервью для Станислава Ярушина

Так, всего за 13 дней с момента публикации клип сумел собрать практически 7 млн просмотров. Подобный результат позволил ролику не только возглавить хит-парад «Россия — 20 трендовых клипов», но и войти в топ-100 лучших клипов мира, обогнав работу канадского певца Джастина Бибера Baby и заняв 92 позицию.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, SHAMAN отказался представлять Россию на «Евровидении». По мнению артиста, российским гражданам не нужен «конкурс с европейским видением музыки».

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