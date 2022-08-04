Красногорск, 4 августа, 2022, 16:37 — ИА Регнум. На данный момент Подмосковье полностью обеспечивает себя овощами и фруктами. Об этом 4 августа написал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

City-yaroslavl.ru Овощи

По его словам, агрокомплексы на территории региона ежегодно производят 700 тыс. тонн продукции, в частности помидоры, огурцы, перец, салат и клубнику.

«По закрытому грунту мы вышли на второе место в стране. Овощи поступают в торговый оборот сразу с грядки. В летний сезон это помогает снизить цены на продукцию», – отметил глава Подмосковья.

На данный момент ведутся работы над тем, чтобы каждый год в период с января по апрель цены на овощи и фрукты не росли. Для этого планируется создать дополнительные хранилища.

«Сейчас в Подмосковье доступно 550 тыс. тонн для хранения овощей и картофеля. До 2024 года реализуем в регионе 20 проектов на 160 тыс. тонн. Это позволит закрыть тему продовольственной безопасности на круглый год», – отметил Воробьев.