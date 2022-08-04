Москва, , 16:37 — REGNUM Советский Союз в ходе Второй мировой войны разгромил нацизм, приходится напоминать об этом руководству НАТО, которое пугает Европу Россией.

Дмитрий Медведев Government.ru

Об этом 4 августа написал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

После заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что недопустимо, «чтобы Россия победила» в конфликте на Украине, который «со времён Второй мировой является самым опасным моментом для Европы», Медведев написал:

«У него плохая память. Забыл, кто победил тогда, во Второй мировой войне. История повторится».

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